Kraje przeznaczające na armię największe kwoty to Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Niemcy. Pierwsza trójka jest taka sama jak rok wcześniej. Niemcy przesunęły się w porównaniu z poprzednim zestawieniem z 7. miejsca. Polska awansowała z 16. na 13. pozycję w globalnym zestawieniu. Z 14. na 12. lokatę przesunął się Izrael. SIPRI – Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem – podkreśla, że jej kalkulacje są oparte na publicznie dostępnych danych.

„Światowe wydatki wojskowe wzrosły w 2024 r. do 2718 mld dol. Wydatki rosły każdego roku przez całą dekadę. Pomiędzy 2015 a 2024 r. zwiększyły się o 37 proc. Wzrost o 9,4 proc. w 2024 roku był największy od co najmniej 1988 r.” – napisano w analizie SIPRI.

„Po raz drugi z rzędu wydatki zbrojeniowe wzrosły we wszystkich pięciu regionach geograficznych świata, co odzwierciedla nasilające się napięcia geopolityczne na całym globie. Dekada wzrostu globalnych wydatków częściowo wynika ze zwiększonych nakładów w Europie, napędzanych trwającą wojną Rosji z Ukrainą, oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie wpływ ma wojna w Strefie Gazy i szersze konflikty regionalne. Wiele krajów zobowiązało się do zwiększenia wydatków wojskowych, co doprowadzi do dalszego globalnego wzrostu w kolejnych latach” – podsumowali analitycy.

W ciągu dekady większy wzrost wydatków na armię niż Polska miała tylko Ukraina

Wśród 40 krajów ujętych w zestawieniu Polska znalazła się na ósmej pozycji pod względem dynamiki wydatków na obronność w porównaniu z 2023 r. U nas zwiększyły się one o 31 proc. Największy wzrost – rzędu 65 proc. – odnotował Izrael. Na kolejnych miejscach znalazła się Rumunia (43 proc.), Meksyk (39 proc.) i Rosja (38 proc.). W przypadku Ukrainy wzrost wydatków w porównaniu z 2023 r. oszacowano na niespełna 3 proc.

Nasz wschodni sąsiad znalazł się natomiast na pierwszym miejscu pod względem skali wzrostu wydatków na przestrzeni dekady. W porównaniu z 2015 r. były one w 2024 r. większe o 1251 proc. Polska zajmuje w takim zestawieniu drugie miejsce.

Ukraina jest również najwyżej pod względem udziału wydatków zbrojeniowych w PKB. W ub.r. „obciążenie militarne” wyniosło tam 34 proc. PKB. Kolejne miejsca zajęły Izrael (8,8 proc.) i Algieria (8 proc.). 4,2 proc. PKB wydane na armię przez Polskę to siódmy wynik wśród 40 krajów z najwyższą nominalną kwotą wydatków zbrojeniowych.

20 krajów z największymi wydatkami zbrojeniowymi w 2024 r.

Pozycja Kraj Wydatki (mld dol.) Zmiana wydatków (proc.) Wydatki (proc. PKB) Udział w globalnych wydatkach (proc.) 2024 2023 2024 2023-24 2015-24 2024 2015 2024 1 1 USA 997 5,7 19 3,4 3,5 37 2 2 Chiny 314 7 59 1,7 1,8 12 3 3 Rosja 149 38 100 7,1 4,9 5,5 4 7 Niemcy 88,5 28 89 1,9 1,1 3,3 5 4 Indie 86,1 1,6 42 2,3 2,5 3,2 6 6 Wlk. Brytania 81,8 2,8 23 2,3 2 3 7 5 Arabia Saudyjska 80,3 1,5 -20 7,3 13 3 8 8 Ukraina 64,7 2,9 1251 34 3,8 2,4 9 9 Francja 64,7 6,1 21 2,1 1,9 2,4 10 10 Japonia 55,3 21 49 1,4 0,9 2 11 11 Korea Pd. 47,6 1,4 30 2,6 2,4 1,8 12 14 Izrael 46,5 65 135 8,8 5,4 1,7 13 16 Polska 38 31 159 4,2 2,1 1,4 14 12 Włochy 38 1,4 45 1,6 1,2 1,4 15 13 Australia 33,8 1,9 25 1,9 2 1,2 16 15 Kanada 29,3 6,8 38 1,3 1,2 1,1 17 19 Turcja 25 12 110 1,9 1,8 1 18 17 Hiszpania 24,6 0,4 35 1,4 1,3 0,9 19 21 Holandia 23,2 35 111 1,9 1,1 0,7 20 20 Algieria 21,8 12 69 8 5,6 0,7

Źródło: SIPRI