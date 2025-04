Obraz dostarczył Trumpowi jego specjalny wysłannik Steve Witkoff, który powiedział dziennikarzowi Tuckerowi Carslonowi, że to "piękny portret" autorstwa "znanego rosyjskiego artysty". Jak dodał, Trump był "ewidentnie bardzo nim poruszony".

Portret nie został do tej pory zaprezentowany publicznie. Jednak CNN skontaktowała się z autorem dzieła, który pokazał stacji na tablecie jego wersję cyfrową.

Obraz autorstwa rosyjskiego artysty Nikasa Safronowa przedstawia Trumpa unoszącego pięść po próbie zamachu na jego życie w Butler w Pensylwanii w 2024 r.

"To było dla mnie ważne, by pokazać krew, bliznę i odwagę podczas zamachu na jego życie. Nie załamał się ani nie przestraszył, lecz podniósł rękę, by pokazać, że jest jednością z Ameryką i przywróci jej to, co jej się należy" - powiedział Safronow CNN w Moskwie.

Safronow jest autorem portretów wielu liderów, w tym papieża Franciszka, przywódcy Indii Narendry Modiego i Korei Płn. Kim Dzong Una.(PAP)