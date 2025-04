Populacja Japonii maleje nieprzerwanie od 14 lat - napisał we wtorek dziennik "Asahi Shimbun", komentując dane MSW. Wynika z nich, że liczba obywateli kraju zmniejszyła się w ciągu roku o 898 tys. do 120,3 mln, co oznacza największy spadek od 1950 roku.

Z opublikowanych w poniedziałek danych ministerstwa spraw wewnętrznych na dzień 1 października 2024 roku wynika ponadto, że ogólna liczba mieszkańców kraju - tj. uwzględniająca obcokrajowców - wyniosła ok. 123,8 mln, co oznacza spadek rok do roku o ok. 550 tys. osób.

Jak podkreślono, starzenie się społeczeństwa postępuje – grupa wiekowa 65+ stanowi rekordowe 29,3 proc. ludności, a osoby w wieku 75 lat i starsze to 16,8 proc. Odsetek osób poniżej 15. roku życia spadł do najniższego w historii poziomu 11,2 proc. Osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lata) stanowią 59,6 proc. populacji.

Wskaźnik urodzeń w Japonii - jeden z najniższych na świecie - powoduje zmniejszenie siły roboczej, spadek konsumpcji i trudności z rekrutacją pracowników. W 2024 roku na świat przyszło rekordowo mało, bo zaledwie 720 988 dzieci.

Największy spadek od 1950 r. - jakie mogą być powody?

Demografowie zwracają uwagę, że wielu młodych Japończyków odwleka moment zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci z różnych powodów - od obaw o znalezienie zatrudnienia po zmieniające się wartości społeczne, które sprawiają, że przywiązują oni mniejszą wagę do małżeństwa.

Japonia coraz bardziej zwraca się również ku młodej sile roboczej z zagranicy, jednak nadal utrzymuje restrykcyjną politykę imigracyjną, zezwalając na wjazd pracowników zagranicznych tylko tymczasowo.