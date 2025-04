Środa na Wall Street zakończyła się najmocniejszymi od wielu lat wzrostami. Euforię wśród inwestorów wywołała decyzja prezydenta Donalda Trumpa o 90-dniowej przerwie w stosowaniu podwyższonych ceł z wyłączeniem Chin. W tym czasie cła mają wynosić 10 proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 7,87 proc., czyli o 2.963 punktów, do 40.608,45 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 9,52 proc. i wyniósł 5.456,90 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 12,16 proc. do 17.124,97 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 zyskuje 8,85 proc. i wynosi 1.916,49 pkt.

Indeks VIX spada o 25,72 proc., do 38,87 pkt. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że podniesie cła nałożone na towary z Chin do 125 proc. i jednocześnie zarządził 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych ceł dla innych państw. W tym czasie cła mają wynosić 10 proc.

"Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125 proc., ze skutkiem natychmiastowym" - napisał prezydent we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Zaznaczył przy tym, że ma nadzieję, że "Chiny zdadzą sobie sprawę, że czasy, w których zdzierały z USA i innych krajów, nie są już dłużej możliwe do utrzymania i akceptowania".

Jest to następny cios w wojnie handlowej USA z Chinami po tym, gdy w środę Chiny dokonały kolejnego odwetu za zwiększenie amerykańskich ceł na towary z ChRL do 104 proc., zwiększając swoje cła do 84 proc. na import z USA.

Jednocześnie Trump ogłosił, że z uwagi na fakt, iż ponad 75 państw zgłosiło się do Waszyngtonu z ofertą negocjacji handlowych i państwa te nie podjęły działań odwetowych, zdecydował się wstrzymać obowiązywanie podwyższonej stawki dla reszty państw na 90 dni. W tym czasie stawka ma wynosić 10 proc.

Jak powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu decyzji minister finansów Scott Bessent, powodem wstrzymania ceł nie był chaos i spadki na giełdzie, lecz przytłaczająca liczba państw chcących negocjować warunki handlu z USA.

"Zobaczyliśmy udaną strategię negocjacyjną, którą prezydent Trump wdrożył tydzień temu. Skłoniła ona ponad 75 krajów do negocjacji. To wymagało wielkiej odwagi, wielkiej odwagi, aby pozostał na kursie aż do tego momentu" - stwierdził Bessent.

"Jak powiedziałem mu tydzień temu w tym samym miejscu: +nie stosujcie odwetu+, a zostaniecie nagrodzeni. Więc każdy kraj na świecie chce przyjść i negocjować. Jesteśmy gotowi ich wysłuchać" - dodał.

Scott Bessent wyjaśnił później, że wszystkie kraje z wyjątkiem Chin powrócą do 10-procentowej podstawowej stawki celnej w trakcie negocjacji. Pauza nie będzie miała zastosowania do taryf sektorowych, powiedział Bessent.

Apple i Nvidia rosły odpowiednio o ponad 11 i 13 proc. Akcje Walmart wzrosły o około 10 proc. Akcje Tesli wzrosły o ponad 19 proc.

"Biorąc pod uwagę, jak niskie stały się ceny akcji i sentyment, 90-dniowa pauza wywołuje gwałtowne odbicie, a opóźnienie wdrożenia z pewnością usuwa gigantyczny nawis z rynku" – powiedział Adam Crisafulli.

"Ale – cła nie znikną. Chińska stawka celna jest obecnie trzycyfrowa i kto wie, co stanie się za 90 dni, kiedy ta pauza dobiegnie końca" - dodał.

"Pozwala to na przynajmniej krótkoterminowy rajd, ale nie zakładałbym, że dno zostało już ustalone" – dodał Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research.

Przed ogłoszeniem 90-dniowej pauzy inwestorzy byli zaniepokojeni eskalacją wymiany ciosów między Chinami a Trumpem. UE zatwierdziła również swój pierwszy zestaw ceł na USA, które mają wejść w życie 15 kwietnia.

Niepokój związany z wprowadzeniem ceł napędzał czterodniowy pogrom akcji na Wall Street. W ciągu poprzednich czterech sesji Dow stracił ponad 4.500 punktów, podczas gdy S&P 500 poniósł 12 proc. stratę. Nasdaq Composites spadł w tym okresie o ponad 13 proc. Były to straty nienotowane od czasu pandemii Covid-19.

Bitcoin rośnie o 8 proc. po tym, jak prezydent Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że autoryzował 90-dniową przerwę w stosowaniu ceł.

Prezydent USA Donald Trump zaapelował w środę w chwili otwarcia giełdy na Wall Street o zachowanie spokoju, co interpretowano jako odniesienie do napięć na giełdzie w reakcji na wprowadzone przez niego cła. Podkreślił, że to wspaniały czas na to, by kupować.

"Zachowajcie spokój! Wszystko dobrze się ułoży. USA będą większe i lepsze niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Według członków Fedu inflacja w USA może być podwyższona ze względu na cła – wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. Z minutes wynika, że wśród uczestników rynku panuje wysoki poziom niepewności.

"Dyskutując o perspektywach polityki pieniężnej, uczestnicy posiedzenia zauważyli, że niepewność co do efektu netto szeregu polityk rządowych na perspektywy gospodarcze była wysoka, co sprawia, że właściwe jest ostrożne podejście w polityce monetarnej" - napisano w protokole z posiedzenia Rezerwy Federalnej USA 18-19 marca.

Podkreślając tę niepewność, większość uczestników posiedzenia zauważyła, że potencjalne efekty inflacyjne wynikające z różnych czynników mogą być bardziej trwałe niż przewidywali.

"Biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy i rynek pracy są nadal solidne, a obecna polityka pieniężna jest restrykcyjna, uczestnicy ocenili, że Komitet jest w dobrej pozycji, aby czekać na większą jasność co do perspektyw dla inflacji i aktywności gospodarczej" - napisano.

Zapasy amerykańskich hurtowników w lutym wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu USA. Wstępnie szacowano +0,3 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,8 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkują o 5,20 proc. do 62,68 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent rosną o 4,71 proc. do 65,78 USD/b.