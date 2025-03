Musimy pilnie zbroić Europę, naprawdę wszyscy musimy stanąć na wysokości zdania - powiedziała w niedzielę po zakończeniu szczytu w Londynie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że KE przedstawi w najbliższy czwartek specjalny plan w tej sprawie.

Szefowa Komisji wzięła w niedzielę udział w szczycie poświęconym Ukrainie i bezpieczeństwu, zorganizowanym w Londynie przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera z udziałem przywódców kilkunastu krajów europejskich, w tym prezydenta Ukrainy, oraz m.in. premiera Kanady. Polskę reprezentował na spotkaniu premier Donald Tusk.

Po rozmowach przewodnicząca KE oceniła, że były one "udane i szczere" oraz dotyczyły tego, co należy zrobić, by wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy. Podkreśliła, że Kijów potrzebuje "kompleksowych gwarancji bezpieczeństwa", wzmacniających pozycję gospodarczą i militarną kraju. "Musimy umocnić pozycję Ukrainy i zapewnić jej środki, dzięki którym będzie się mogła bronić: począwszy od zapewnienia przetrwania ekonomicznego Ukrainy, przez zabezpieczenie jej systemu energetycznego, po zbudowanie odporności militarnej" - powiedziała szefowa KE.

Von der Leyen podkreśliła, że kraje Europy muszą pomóc Ukrainie skutecznie odstraszyć każdego potencjalnego najeźdźcę. Chodzi o to, by zmienić Ukrainę w "pancernego jeżozwierza", który będzie tak uzbrojony, że stanie się "niezjadliwy" dla potencjalnych agresorów - powiedziała.

"Niezwykle ważne jest długoterminowe zwiększenie inwestycji w obronność. Chodzi o bezpieczeństwo Unii Europejskiej. W środowisku geostrategicznym, w którym żyjemy, musimy przygotować się na najgorsze, a tym samym wzmocnić obronę" - zaznaczyła szefowa KE.

Polityczka dodała, że w planie, który zamierza przedstawić na specjalnym szczycie Rady Europejskiej w czwartek, znajdą się zarówno wytyczne dla państw członkowskich, w tym dotyczące wykorzystania elastyczności zasad fiskalnych UE, by umożliwić krajom zwiększenie wydatków na obronę bez konieczności łamania zasad podatkowych, jak i dotyczące finansowania wspólnych unijnych projektów obronnych. Mowa tu m.in. o inwestycji w europejską tarczę systemu obrony powietrznej, o którą apelował polski premier Donald Tusk.

Zapytana o przesłanie dla administracji USA, von der Leyen powiedziała: "Jesteśmy gotowi wraz z (USA) bronić demokracji i zasad, według których nie można najeżdżać sąsiadów ani zmieniać granic siłą".

W rozmowach wzięli udział m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski, prezydent Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Kanady Justin Trudeau. Obecni byli także przywódcy Danii, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Czech, Rumunii oraz minister spraw zagranicznych Turcji, a ponadto sekretarz generalny NATO Mark Rutte, szef Rady Europejskiej Antonio Costa.(PAP)

jowi/ akl/