Komisja Europejska sprawdzi, czy platforma X będzie promować wywiad jej właściciela, amerykańskiego miliardera Elona Muska z przewodniczącą Alternatywy dla Niemiec (AfD) Alice Weidel - ogłosił w poniedziałek rzecznik tej instytucji Thomas Regnier.

Musk udzielił wsparcia skrajnie prawicowej niemieckiej partii. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech, zaplanowanymi na 23 lutego, miliarder zamierza przeprowadzić wywiad z szefową AfD Alice Weidel. Bliski współpracownik przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa w ostatnim czasie wyraził m.in. przekonanie, że niemiecki kanclerz Olaf Scholz jest "niekompetentnym głupcem" i "tylko AfD może uratować Niemcy".

Platformy takie jak X muszą reagować

Regnier przypomniał w poniedziałek, że zgodnie z unijnym Aktem o usługach cyfrowych (DSA), wprowadzającym m.in. zasady moderowania treści na platformach internetowych, platformy te muszą reagować na potencjalne zagrożenia dla procesów wyborczych w UE. Wśród nich jest zapewnianie ponadprzeciętnej widoczności treściom promującym dane siły polityczne - także tym, które umieszcza na X sam Musk.

Musk może wyrażać prywatne poglądy

"Fundamentem DSA jest wolność słowa. Pan Musk ma prawo wyrażać swoje prywatne poglądy i polityczne opinie na temat UE zarówno online, jak i offline" - powiedział Regnier. Według niego nic nie stoi więc na przeszkodzie, by Musk przeprowadził z Weidel wywiad, którego streaming będzie dostępny na jego platformie.

Sedno sprawy jest w promocji na platformie X

Problematyczna dla Muska będzie jednak sytuacja, w której wywiad z Weidel stanie się ponadprzeciętnie widoczny na X. Według Regniera KE - w ramach prowadzonego od grudnia 2023 r. postępowania wobec tej platformy - przyjrzy się, czy X zapewnił użytkownikom możliwość np. wyłączenia streamingu oraz czy nie użył algorytmów do nadania mu większej widoczności. Zrobi to jednak dopiero po tym, gdy Musk przeprowadzi wywiad z Weidel.

Za złamanie DSA platforma Muska może zapłacić karę w wysokości do 6 proc. jej całkowitego globalnego obrotu, a w ostateczności KE może doprowadzić do tymczasowego zawieszenia działalności X w UE. Polityczna aktywność Muska, prowadzona poprzez należącą do niego platformę, po raz kolejny stawia KE przed dylematem. Kiedy w sierpniu 2024 r. Musk zamierzał przeprowadzić wywiad z ubiegającym się wówczas o prezydenturę Trumpem, upomniał go komisarz odpowiedzialny za rynek cyfrowy, Thierry Breton. Istnieje obawa o to, że eskalacja konfliktu pomiędzy KE a Muskiem, który jako bliski współpracownik Trumpa ma pomóc ograniczyć wydatki amerykańskiej administracji, może wpłynąć na relacje transatlantyckie.