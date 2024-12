Elon Musk, amerykański biznesmen i sojusznik Donalda Trumpa, rozważa przekazanie środków na kampanię prawicowej partii Reform UK w Wielkiej Brytanii. Wspiera też Alternatywę dla Niemiec, wzbudzając obawy o ingerencję w przedterminowe wybory do Bundestagu.

Po ubiegłotygodniowym ataku terrorystycznym na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu, w którym zginęło 5 osób, a ok. 200 zostało rannych, amerykański biznesmen Elon Musk napisał na portalu X, że “tylko Alternatywa dla Niemiec (AfD) może uratować ten kraj”.

Podobny wpis na temat tej skrajnie prawicowej i antyimigranckiej partii opublikował również na krótko przed atakiem, wzbudzając obawy o próbę wpłynięcia na przedterminowe wybory do Bundestagu, które odbędą się w lutym. Dennis Radtke, poseł do Parlamentu Europejskiego z centroprawicowej CDU, nazwał komentarze Muska „irytującymi i niedopuszczalnymi”, oskarżając miliardera o ingerencję w niemieckie wybory.

Elon Musk zainwestował w Donalda Trumpa miliony

Polityczne zaangażowanie Muska nie dziwi, biorąc pod uwagę jego udział w tegorocznej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Musk wydał w 2024 r. ponad 259 mln dolarów, aby pomóc Donaldowi Trumpowi wygrać listopadowe wybory prezydenckie - wynika z danych opublikowanych przez Federalną Komisję Wyborczą. Ogromne darowizny sprawiły, że Musk stał się jednym z największych gwarantów kampanii prezydenckiej w historii USA.

Awansował dzięki temu na jednego z najważniejszych sojuszników politycznych Trumpa i zaczął odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu programu politycznego nadchodzącej administracji republikańskiej.

Elon Musk, specjalista od cięć w administracji

Musk został również nominowany przez prezydenta-elekta Donalda Trumpa na stanowisko współprzewodniczącego departamentu wydajności państwa.

Zadaniem nowego organu ma być ograniczanie biurokracji i cięcia wydatków, choć - jak podkreślał sam Trump - nie będzie częścią amerykańskiej administracji, a jedynie zewnętrznym organem doradczym, który ma ściśle współpracować z Białym Domem.

Musk chce mieć wpływ na politykę w Europie

Zdaje się jednak, że ambicje Muska wykraczają daleko poza Stany Zjednoczone i chce on realnie wpływać również na politykę w Europie. Nie tylko za pośrednictwem wpisów w mediach społecznościowych. Nigel Farage, założyciel prawicowej i eurosceptycznej partii Reform UK, poinformował, że Musk „poważnie zastanawia się” nad przekazaniem milionów funtów brytyjskiemu ugrupowaniu. Polityk spotkał się z biznesmenem w tej sprawie na początku grudnia w Mar-a-Lago, posiadłości Donalda Trumpa na Florydzie.

Farage dodał, że amerykański biznesmen „w pełni popiera Reform UK”. - Chce nam pomóc i nie jest przeciwny pomysłowi przekazania nam pieniędzy, pod warunkiem, że możemy to zrobić legalnie za pośrednictwem brytyjskich firm - dodał. Jako obywatel USA, Musk nie może legalnie przekazać osobistej darowizny na rzecz brytyjskiej partii politycznej, ale może to zrobić za pośrednictwem brytyjskich spółek zależnych swoich firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęły zyski w wysokości ok. 90 mln funtów.

Skarbnik Reform UK Nick Candy powiedział Financial Times, że dzięki wsparciu Muska zbiorą więcej funduszy niż „jakakolwiek inna partia polityczna” na kampanie i sondaże. Obiecał przy tym doprowadzić do „zakłóceń politycznych, jakich Wielka Brytania nigdy wcześniej nie widziała”.

Będą specjalne przepisy o darowiznach?

W rezultacie w miniony weekend rząd Keira Starmera stanął w obliczu nasilających się apeli o pilne wprowadzenie przepisów, które ograniczyłyby kwoty, jakie obcokrajowcy mogą przekazywać za pośrednictwem swoich firm poszczególnym ugrupowaniom politycznym.

Wysiłki te wspiera m.in. Brytyjska Komisja Wyborcza, która stwierdziła, że premier Keir Starmer musi wzmocnić zasady dotyczące darowizn na cele polityczne, aby chronić wybory przed ingerencją z zagranicy.

Partia Pracy zobowiązała się do zaostrzenia przepisów, ale brytyjskie media sugerują, że reformy nie zostaną przeprowadzone wcześniej niż pod koniec przyszłego roku. Jak wskazują, rząd obawia się, że pospieszna próba wprowadzenia zmian może przynieść odwrotny skutek i umożliwić Farage'owi budowę narracji, zgodnie z którą Reform UK jest sabotowana przez establishment.

Musk flirtuje z AfD po zamachu w Magdenburgu

Na ten moment nie wiadomo, czy amerykański miliarder rozważa wsparcie finansowe AfD lub innych partii antysystemowych na Starym Kontynencie. Jego narracja spodobała się jednak przywódcom niemieckiego ugrupowania.

"Masz całkowitą rację, Elon" - napisała na portalu X szefowa AfD i kandydatka na kanclerkę Alice Weidel.