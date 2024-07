Wiceprezydent USA Kamala Harris udała się do Wilmington w stanie Delaware, aby spotkać się personelem kampanii wyborczej, dzień po wycofaniu się Joe Bidena z wyścigu do Białego Domu. Harris zapowiedziała m.in. walkę o prawo kobiet do aborcji, a także wzmocnienie klasy średniej. Zwróciła uwagę, że każdy stoi przed pytaniem, w jakim kraju chce żyć.

"Będziemy walczyć o wolność reprodukcyjną. Wiedząc, że jeśli Trump dostanie szansę, podpisze ogólnokrajowy zakaz aborcji" – powiedziała.

Harris o wzmocnieniu klasy średniej

Demokratka podczas swojego pierwszego wydarzenia w kampanii wyborczej jako cel swojej prezydentury określiła też wzmocnienie klasy średniej.

Harris o Bidenie i Trumpe

Kocham Joe Bidena (..) Wygramy. Widzę, jakim typem faceta jest Donald Trump" – kontynuowała, porównując go do "drapieżnika" i "oszusta".

Harris opisała swoje doświadczenia jako prokuratora generalnego w Kalifornii.

"W tej roli mierzyłam się z wszelkiego rodzaju typami (...) Drapieżców, którzy wykorzystywali kobiety, oszustów, którzy okradali ludzi (...) Posłuchajcie więc mnie: znam typ Donalda Trumpa" - przekonywała.

Harris o pytaniach przed wyborami prezydenckimi w USA

Zwróciła uwagę, że każdy stoi przed pytaniem, w jakim kraju chce żyć: w kraju wolności, współczucia i rządów prawa, czy w kraju chaosu, strachu i nienawiści?

"Każdy z nas ma możliwość odpowiedzi na to pytanie. Zatem przez następne 106 dni mamy pracę do wykonania" - powiedziała Harris, zwracając się do zespołu wyborczego Demokratów.

Autor: Andrzej Dobrowolski