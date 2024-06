Rada Północnoatlantycka podjęła w środę decyzję o wyborze premiera Holandii Marka Ruttego na stanowisko kolejnego sekretarza generalnego NATO. Rutte zastąpi Norwega Jensa Stoltenberga.

Szef rządu Holandii obejmie funkcję sekretarza generalnego od 1 października br., gdy wygaśnie kadencja Stoltenberga, stojącego na czele Sojuszu od 2014 roku.

Mark Rutte - kim jest?

Mark Rutte, urodzony 14 lutego 1967 roku w Hadze, to holenderski polityk, który od 2010 roku pełni funkcję premiera Holandii. Jest przewodniczącym Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), która pod jego przywództwem odniosła znaczące sukcesy wyborcze. Rutte jest znany ze swojego pragmatyzmu, umiejętności budowania koalicji oraz zdolności do radzenia sobie z kryzysami, zarówno gospodarczymi, jak i politycznymi. Jego kadencje na stanowisku premiera cechują się dążeniem do stabilności ekonomicznej oraz realizacją polityki zrównoważonego rozwoju, co przyczyniło się do utrzymania Holandii jako jednej z najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy.

Oprócz osiągnięć politycznych, Mark Rutte wyróżnia się także jako osoba o dużej charyzmie i umiejętności nawiązywania kontaktów z obywatelami. Jego otwartość na dialog i zdolność do kompromisu sprawiły, że cieszy się dużym zaufaniem społecznym. W trakcie swojej kariery politycznej wielokrotnie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, jak podczas kryzysu migracyjnego czy pandemii COVID-19, kiedy to podejmowane przez niego działania były kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego i gospodarki kraju. Jego przywództwo charakteryzuje się elastycznością i adaptacyjnością, co czyni go jednym z najbardziej wpływowych polityków w Europie.