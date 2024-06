Od dziś jest pewne, że Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w dniu oficjalnego rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Tylko z Ukrainą projekt europejski będzie naprawdę kompletny - podkreślił.

Zełenski ogłasza rozpoczęcie negocjacji o przystąpienie Ukrainy do UE

"Dziś jest dzień, na który wszyscy długo i ciężko pracowaliśmy (...). Dziś jest oficjalne, rzeczywiste, prawdziwe otwarcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej" - oświadczył Zełenski w opublikowanym na Telegramie nagraniu wideo, w którym wystąpił razem z premierem Denysem Szmyhalem i przewodniczącym parlamentu Rusłanem Stefanczukiem. (https://tinyurl.com/ytkckns9)

Jak powiedział, jego kraj będzie podejmować działania na rzecz technicznej współpracy z Unią Europejską i dostosowaniem swojego systemu do unijnego.

To od woli politycznej w Europie zależy, by unijny projekt stał się naprawdę kompletny, a będzie to możliwe "tylko z Ukrainą jako częścią zjednoczonej Europy - Europy wartości, Europy bez podziałów, ideologicznych murów i szarych stref, Europy pokoju, prawdziwego pokoju" - zaznaczył Zełenski.

Zełenski podkreśla historyczne znaczenie przystąpienia Ukrainy do UE

"Kiedy piątego dnia pełnowymiarowej wojny (Rosji przeciw Ukrainie) podpisaliśmy wniosek o przystąpienie do UE, wiele osób mówiło, że to tylko marzenie. My jednak realizujemy to marzenie. Przekonaliśmy (drugą stronę - PAP), usunęliśmy wszelkie wątpliwości" - podkreślił.

Przypomniał kolejne kroki w skomplikowanej procedurze, która doprowadziła Ukrainę do oficjalnego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. "Pomiędzy tymi krokami odbyły się tysiące spotkań i rozmów. Warunki, które Ukraina w pełni spełniła. Przepisy, które zostały przyjęte i obecnie obowiązują" - zauważył ukraiński prezydent.

Jego zdaniem najważniejszą jest determinacja ukraińskich ludzi i narodu. "Determinacja, która zadziałała, która nie zawiodła Ukrainy i całej Europy i która dowodzi, że razem wszyscy Ukraińcy, wszyscy Europejczycy są w stanie zrealizować nawet największe marzenia, są w stanie wygrać" - powiedział.

Premier Szmyhal: Gotowość do realizacji celów negocjacyjnych

Premier Szmyhal zaznaczył z kolei, że "zgodnie z zatwierdzonymi ramami negocjacyjnymi przejdziemy przez wszystkie rozdziały naszych stosunków i osiągniemy porozumienie w sprawie każdego z nich". "Z pewnością zrealizujemy ten i wszystkie inne cele Ukrainy" - dodał premier.

Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk przypomniał, że Ukraina idzie obecnie śladami krajów, które ostatecznie przystąpiły do UE.

Stefanczuk: Ukraina przyjmuje przepisy, aby zintegrować się z UE

"Każdy kraj, który stał się członkiem UE, przeszedł przez podobny format negocjacji. Ukraina będzie starała się zrobić to szybciej niż inni, ale niezmiennie we wspólnym interesie naszego kraju i całej Europy. Przyjęliśmy, przyjmujemy i będziemy nadal przyjmować wszystkie niezbędne przepisy, aby zapewnić, że Ukraina nigdy więcej nie oderwie się od europejskiego domu" - zaznaczył.

Podziękował wszystkim, którzy wspierają Ukrainę i wierzą w jej naród oraz współpracują z nią na rzecz stabilnej i bezpiecznej przyszłości Europy.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

ira/ akl/