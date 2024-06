USA rozpowszechniły nowy projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rozejmu między Izraelem i Hamasem w Strefie Gazy, zgodny z propozycjami przedstawionymi wcześniej przez prezydenta Joe Bidena i zaapelowały do Hamasu o jego zaakceptowanie. Prezydent USA przedstawiając swój plan w ub. piątek określił go jako "trójetapowy projekt izraelski".

"Stany Zjednoczone przedstawiły dziś nowy projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ przewidujący wstrzymanie działań bojowych i rozejm między Izraelem i Hamasem oraz uwolnienie zakładników" - głosi komunikat opublikowany przez ambasador USA w ONZ Lindę Thomas-Greenfield.

Naleganie ONZ na Hamas

Thomas-Greenfield dodała, że Rada Bezpieczeństwa "nie może zmarnować tej okazji i powinna nalegać aby Hamas zaakceptował te propozycje" oraz, że członkowie Rady powinni "mówić jednym głosem" w tej sprawie.

Podkreśliła, że członkowie Rady są zgodni co do podstawowych założeń porozumienia przedstawionego przez prezydenta Bidena: wstrzymanie ognia, uwolnienie zakładników, zwiększenie pomocy humanitarnej dla ludności i długofalowego planu odbudowy Strefy.

Pokojowy plan Bidena

Jak zauważa AFP, Biden przedstawiając swój plan w ub. piątek określił go jako "trójetapowy projekt izraelski". co nie przeszkodziło premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu oświadczyć później, że "wojna będzie kontynuowana aż do całkowitego wyeliminowania Hamasu".

Jednak Biały Dom dał do zrozumienia, że przyjęcie planu zależy już tylko od Hamasu.