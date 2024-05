Prokurator generalny Słowacji Marosz Żilinka powiedział po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Państwa, że zamach na premiera Roberta Ficę może być potraktowany jako atak terrorystyczny. Postępowanie prowadzone jest w sprawie usiłowania morderstwa z premedytacją. Premier Fico został postrzelony z pistoletu przed tygodniem przez 71-letniego Juraja C. Zamachowiec został zatrzymany i jest w areszcie.

Obecność prokuratora generalnego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa określono jako bezprecedensową. Żilinka powiedział, że zmiana kwalifikacji będzie możliwa w trakcie postępowania i będzie zależeć od zgromadzonych dowodów. Pozwoliłaby m.in. do wykorzystania w śledztwie wojskowych służb specjalnych.

Minister obrony Słowacji o kwalifikacji zamachu na Fico

Wicepremier i minister obrony Robert Kaliniak podkreślił, że różnica w kwalifikacji zamachu może być związana z ustaleniem, czy celem była konkretna osoba czy urząd. Według słowackich mediów przy uznaniu zamachu za atak terrorystyczny karą może być dożywocie. Za morderstwo z premedytacja grozi 25 lat więzienia lub dożywocie.

Minister obrony Słowacji o zwiększeniu kar za mowę nienawiści

Kaliniak zapowiedział, że rząd rozważy zwiększenie kar dla osób posługujących się mową nienawiści. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok powiedział, że obecnie prowadzonych jest 50 postępowań związanych ze słownymi atakami lub z afirmowaniem zamachu. Jego zdaniem do wieczora tych postępowań może być dwukrotnie więcej, ponieważ napłynęło 100 formalnych zawiadomień o używaniu mowy nienawiści.

Prezydentka Słowacji o roli Kościoła w łagodzeniu społecznych napięć

O uspokojeniu atmosfery w kraju rozmawiali wspólnie w siedzibie słowackiej głowy państwa prezydentka Zuzana Czaputova i prezydent elekt Peter Pellegrini z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Prezydentka stwierdziła, że mogą one odegrać kluczową rolę w łagodzeniu napięć w społeczeństwie. Jej następca, który obejmie urząd 15 czerwca, podkreślił, że przedstawiciele Kościołów pomimo dzielących ich różnic, wiedzą jak zjednoczyć ludzi w niestabilnych sytuacjach.

Stan zdrowia premiera Fico

Premier Fico został postrzelony z pistoletu przed tygodniem przez 71-letniego Juraja C. Zamachowiec został zatrzymany i jest w areszcie. Zaatakował po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova, gdy Fico podszedł przywitać się z ludźmi. Poważnie ranny w brzuch i klatkę piersiową został przewieziony do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie przeszedł dwie operacje. Jego stan jest stabilny, ale wicepremier Kaliniak powiedział, że w dalszym ciągu nie może być mowy o ewentualnym przetransportowaniu rannego do Bratysławy.