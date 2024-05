Klub Lewicy w najbliższych dniach złoży projekt ustawy, który znosi tzw. ustawę kompetencyjną - poinformował w czwartek europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. W ocenie Lewicy ustawa ta narusza konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów i ogranicza trójpodział władzy.

Główne postulaty Lewicy na wybory do Parlamentu Europejskiego

W czwartek na konferencji prasowej z udziałem europosła Biedronia, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat i b. premiera, europosła Włodzimierza Cimoszewicza przedstawiono trzy postulaty związane ze startem Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

"Po pierwsze zniesienie tzw. ustawy kompetencyjnej, po drugie większa demokratyzacja decyzji w ramach UE i trzecia, fundamentalna kwestia, czyli reforma dotycząca destrukcyjnej zasady jednomyślności" - poinformował Biedroń.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach klub Lewicy złoży projekt ustawy znoszący tzw. ustawę kompetencyjną, która - ocenił - jest destrukcyjna dla funkcjonowania państwa polskiego, narusza konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów, ogranicza trójpodział władzy i ingeruje w ważną zasadę dotyczącą władz publicznych.

Krytyka tzw. ustawy kompetencyjnej i jej wpływ na politykę zagraniczną

"Ustawa kompetencyjna, która została przyjęta w ostatnich miesiącach funkcjonowania parlamentu Zjednoczonej Prawicy, daje dzisiaj w niekonstytucyjny sposób prezydentowi Andrzejowi Dudzie niekonstytucyjną możliwość ingerowania w politykę zagraniczną do mianowania i wglądu w dokumenty Rady Ministrów dotyczące polityki zagranicznej" - powiedział europoseł.

Biedroń przytoczył art. 146 Konstytucji, który mówi, że Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną RP. "Więc wszystkie kompetencje dotyczące tego, kogo mianować na jakie stanowisko w instytucji międzynarodowej, dotyczące stanowiska naszego państwa, prowadzenia polityki zagranicznej - te wszystkie kompetencje są w rękach Rady Ministrów" - podkreślił.

Dążenie Lewicy do demokratyzacji instytucji Unii Europejskiej

Kolejny postulat omówiła wicemarszałkini Senatu. "W tych wyborach do PE idziemy jako Lewica z postulatami demokratyzacji instytucji unijnych. Naszym najważniejszym postulatem jest dodanie większych kompetencji Parlamentowi Europejskiemu, czyli tej instytucji, która jest wybierana bezpośrednio przez obywateli i obywatelki krajów unijnych" - podkreśliła.

Zdaniem Biejat, PE powinien mieć swoją inicjatywę uchwałodawczą i większą kontrolę nad Komisją Europejską, "żeby decyzje o tym, kto zostaje komisarzem europejskim oraz kontrole tego, jak komisarze europejscy wykonują swój mandat, były bardziej przejrzyste i oparte na demokratycznym głosie ludzi". "To oznacza również prawo do złożenia wotum nieufności dla poszczególnych komisarzy lub całej KE" - dodała.

Kolejną kwestią, na którą zwróciła uwagę, to ułatwienie składania inicjatyw obywatelskich w UE. "Dzisiaj zebranie 10 mln podpisów jest bardzo utrudnione, a liczby takich inicjatyw, które udało się złożyć skutecznie, można zliczyć na palcach obu rąk" - podkreśliła.

"Pierwszy krok w tym kierunku już wykonała polska Lewica z premierem, składając propozycję, która została przyjęta, aby organizować w UE konsultacje online z obywatelami po to właśnie, aby przybliżyć nasze instytucje do obywateli" - powiedziała wicemarszałek Senatu.

Postulaty Lewicy w zakresie transparentności działania lobbystów

Lewica chce również, żeby lobbyści mieli obowiązek rejestracji oraz by wszystkie spotkania z ich udziałem "były absolutnie jawne". "Żeby nie było tak, że korporacje mają ułatwiony dostęp do ucha decydentów bez żadnej kontroli demokratycznej" - wskazała Biejat.

Dyskusja na temat zasady jednomyślności w UE i propozycje jej zmiany

Cimoszewicz poruszył temat zasady jednomyślności, o której już wcześniej mówiła Lewica. "Traktaty o umowie międzynarodowej, w oparciu o które działa UE, mogą podlegać zmianie, ale jednomyślnie. Właśnie tutaj ta zasada jednomyślności. Nic wbrew woli chociażby jednego członka UE stać się nie może. Nic się nie zmieni bez zgody wszystkich, w tym samej Polski" - zauważył. "Można dyskutować, jak zmieniać ten system. Tak samo, jak można zachować zasadę jednomyślności, ale w ograniczonym zakresie spraw wyjątkowo ważnych dla wszystkich państw członkowskich" - podkreślił.

W zeszłym tygodniu Biedroń i ministra ds. równości Katarzyna Kotula poinformowali, że Lewica będzie walczyła o to, żeby w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego znieść zasadę jednomyślności w UE.

Ich zdaniem, zasada jednomyślności daje narzędzie do "niszczenia UE od środka", dlatego jednym z postulatów Lewicy w wyborach do PE jest rezygnacja z prawa weta na rzecz większości kwalifikowanej. "Mamy za sobą większość PE. W listopadzie ubiegłego roku PE w swojej rezolucji wezwał do zniesienia zasady weta" - podkreślił Biedroń.

Ustawa o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE, potocznie zwana tzw. ustawą kompetencyjną, zakłada, że rząd ma przedkładać prezydentowi propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej; członka Trybunału Obrachunkowego; sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE; rzecznika generalnego TSUE; członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; członka Komitetu Regionów oraz dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Następie prezydent ma w terminie 14 dni wyrazić zgodę bądź odmówić desygnowania danych kandydatów.(PAP)

Autorka: Agata Andrzejczak

