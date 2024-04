Prezydent Francji Emmanuel Macron uważa, że w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym ceremonia otwarcia igrzysk XXXIII olimpiady w Paryżu nad Sekwaną może zostać przeniesiona w inne miejsce. Igrzyska olimpijskie w Paryzu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia, natomiast 17. paralimpijskie zorganizowane zostaną w dniach 28 sierpnia - 8 września. Stolica Francji po raz trzeci w historii igrzysk nowożytnych będzie ich gospodarzem.

"Ceremonia otwarcia igrzysk, planowana 26 lipca nad Sekwaną, może w tym przypadku zostać ograniczona do Placu Trocadero lub nawet przeniesiona na Stade de France" - powiedział prezydent Macron w rozmowie z dziennikarzami stacji BFMTV oraz RMC.

Macron o planach B i C na otwarcie olimpiady

"Otwarcie imprezy nad Sekwaną, to pierwszy taki przypadek w historii igrzysk olimpijskich. Możemy tego dokonać i zrobimy to. Ale istnieją plany B, a nawet C, przygotowujemy je równolegle przeprowadzając analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym" - dodał Macron.

Gospodarze igrzysk zapewniają, że system bezpieczeństwa umożliwi utrzymanie dotychczasowego scenariusza "rzecznego" otwarcia imprezy poprzez stworzenie bardzo szerokiego obszaru, w którym będą sprawdzane wszystkie osoby wchodzące i wychodzące.

Macron o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Prezydent nawiązał także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie 7 października 2023 roku terrorystyczna organizacja Hamas dokonała ataku na Izrael. W ataku zginęło około 1200 osób, a około 240 zostało uprowadzonych. W efekcie siły wojskowe Izraela wkroczyły do Strefy Gazy, a ich interwencja trwa do dzisiaj.

Co ze sportowcami z Rosji i Białorusi?

Pod koniec lutego grupa lewicowych parlamentarzystów zażądała, aby Międzynarodowy Komitet Olimpijski zastosował w tym przypadku identyczną politykę, jaką wdrożył po napadzie Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, dopuszczając do udziału w igrzyskach sportowców Rosji i Białorusi tylko pod neutralną flagą.

"Decyzja MKOl o dopuszczeniu do igrzysk sportowców Rosji pod neutralną flagą jest proporcjonalna i sprawiedliwa, ponieważ Rosja zdecydowała się na wojnę agresywną, która trwa już ponad dwa lata. Izrael padł ofiarą ataku terrorystycznego. Możemy nie zgodzić się z jego sposobem reakcji na atak. Ale nie możemy powiedzieć, że Izrael jest napastnikiem" - dodał Macron.

Igrzyska olimpijskie w Paryzu

Igrzyska olimpijskie w Paryzu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia, natomiast 17. paralimpijskie zorganizowane zostaną w dniach 28 sierpnia - 8 września. Stolica Francji po raz trzeci w historii igrzysk nowożytnych będzie ich gospodarzem. Pierwsze zorganizowała w 1900 roku, a kolejne przed stu laty.