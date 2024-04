Bundeswehra przyjmuje siedemnastolatków. Jak się okazało młodzi ludzie chętnie korzystają z tego rozwiązania. Wokół sprawy rośnie debata publiczna.

W 2023 roku liczba nowych rekrutów do niemieckiej armii, Bundeswehry, pozostała praktycznie na tym samym poziomie. Niemniej jednak odsetek siedemnastolatków wzrósł, pomimo wysiłków rządu niemieckiego, aby temu zapobiec.

17-latkowie w armii niemieckiej

W minionym roku Bundeswehra przyjęła około 18 800 nowych żołnierzy. Jednocześnie odnotowano ponowny wzrost odsetka niepełnoletnich rekrutów: spośród 1996 zwerbowanych żołnierzy, aż 17-latki stanowiły 10,6 proc., w porównaniu do 9,4 proc. w roku poprzednim. Dane te pochodzą z raportu przedstawionego przez niemieckie ministerstwo obrony.

Rekrutacja wiąże się z koniecznością przejścia testów

Partie SPD, Zieloni i FDP postanowiły w umowie koalicyjnej, że szkolenie wojskowe i służba w siłach zbrojnych powinny być dostępne jedynie dla pełnoletnich żołnierzy. Ministerstwo obrony ogłosiło jednak, że 17-letni kandydaci będą przyjmowani jedynie po przejściu wnikliwego testu zdolności fizycznych i psychologicznych.

Szkolenie wojskowe obejmuje również szczegółowe przepisy ochronne dla osób nieletnich: "To konkretnie oznacza, że nie będą one uczestniczyć w służbach wartowniczych ani misjach zagranicznych, a broń będzie używana jedynie do celów szkoleniowych".