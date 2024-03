"Model biznesowy (Alaksandra) Łukaszenki to częściowo służenie jako miejsce i terytorium do unikania sankcji nakładanych na Rosję. I dlatego wyrównanie (sankcji) miałoby sens tak praktyczny, jak i prawny, gdyż Białoruś też jest państwem agresorem, bo udostępniła swoje terytorium do ataku na Kijów. Sankcje, jeśli mają wywrzeć swój efekt muszą być skutecznie egzekwowane, a wyrównanie sankcji służyłoby temu celowi" - podkreślił Sikorski.