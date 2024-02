Konieczne są szybsze prace nad aktualizacją ustawy o mobilizacji, która pozwoli nam uzupełnić i wzmocnić siły zbrojne Ukrainy. Nie zostało nam wiele czasu - wezwał Illarion Pawliuk, rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony.

"Dyskusja nad projektem ustawy w państwie demokratycznym to zupełnie normalny proces. Inna sprawa, że trwa wojna i nie mamy zbyt wiele czasu. Dlatego bardzo zależy nam na jak najszybszym przystąpieniu do działania, aby odbyło się głosowanie nad projektem ustawy" - podkreślił Pawliuk, cytowany w niedzielę przez agencję UNIAN.

"Nowelizacja zawiera kluczową zasadę dotyczącą pewności stażu pracy, wynoszącym około 36 miesięcy. Ta pewność jest bardzo ważna, a projekt ustawy zawiera także inne normy, które pozwolą tę pewność zapewnić, czyniąc sam mechanizm mobilizacyjny bardziej skutecznym, zrozumiałym i przejrzystym" - stwierdził rzecznik ukraińskiego resortu obrony.

30 stycznia rząd Ukrainy przedłożył Radzie Najwyższej zaktualizowaną wersję projektu ustawy o mobilizacji. W dokumencie zaproponowano szereg innowacji, w szczególności obniżenie wieku poboru do wojska z 27 do 25 lat. Zawiera on także zapis o karach za uchylanie się od obowiązku - tymczasowym ograniczeniu prawa podróżowania poza Ukrainę i prawa jazdy. (PAP)

jbw/ zm/