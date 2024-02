Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w czwartek, że jego partia Fidesz przystąpi po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Do grupy tej należy Prawo i Sprawiedliwość oraz partia premier Włoch Giorgii Melonii - Bracia Włosi.

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w czwartek, że jego partia Fidesz przystąpi po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Do grupy tej należy Prawo i Sprawiedliwość oraz partia premier Włoch Giorgii Melonii - Bracia Włosi. Szef węgierskiego rządu powiedział włoskim dziennikom "La Repubblica" i "La Stampa": "Idea ta pojawiła się już wcześniej, ale zrobimy to po wyborach. Odpowiedź brzmi: tak, jesteśmy gotowi przystąpić do Konserwatystów" i Reformatorów (EPL). Tak Orban odpowiedział na pytanie o taką możliwość i potwierdził tym samym nieoficjalne doniesienia mediów. Fidesz należał do Europejskiej Partii Ludowej(EPL). Opuścił ją w marcu 2021 roku. Krok ten faktycznie wyprzedził wykluczenie węgierskiej partii z największej grupy w Parlamencie Europejskim. Napięcia między Fideszem a frakcją EPL dotyczyły działań węgierskiego rządu, oskarżanego o łamanie zasad praworządności i prawa UE. Orban rozpoczął polityczny sojusz z Meloni, gdy stała ona jeszcze na czele prawicowej opozycji we Włoszech. Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP) sw/ mal/