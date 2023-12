Rosyjskie służby specjalne uważały, że wzniecanie antytureckich demonstracji w głównych miastach Europy może przyczynić się do zahamowania akcesji Finlandii i Szwecji do NATO – wynika z materiału śledczego fińskiej telewizji Yle.

W Europie zalecano profanowania flagi tureckiej

Dziennikarze Yle dotarli do notatki oficera wywiadu rosyjskiego, z której wynika, że na terenie Europy zalecano m.in. organizowanie akcji w celu profanowania flagi tureckiej, kreowania i publikowanie obraźliwych czy prześmiewczych haseł pod adresem tureckiego prezydenta Recepa Tayipa Erdogana. Przewidywano też rozpowszechnianie nagrań wideo z tych protestów w mediach społecznościowych. Następnie nagrania miały być powielane w środkach masowego przekazu.

Fińska służba wywiadu i kontrwywiadu (Supo) – jak wskazało Yle – wiedziała o planach podsycania przez rosyjskie służby takich demonstracji także w Finlandii, ale w tych planach nacisk położono na Szwecję, bardziej znaną w świecie muzułmańskim.

W Finlandii Rosja nie zrealizowała swoich planów

Nie ma oznak, aby Rosji udało się zrealizować na terenie Finlandii zakładane plany – podkreślono w raporcie. Supo w ostatnich dwóch latach ostrzegało, że incydenty w rodzaju aktów spalenia Koranu, do których doszło w Sztokholmie i Kopenhadze, mogły być źródłem inspiracji do takich akcji także w Finlandii, szczególnie wśród przeciwników wejścia kraju do NATO.

Jednak według fińskiego prawa – inaczej niż w innych krajów nordyckich – podpalenie Koranu było już wcześniej zakazane i mogłoby zostać zinterpretowane przez lokalne organy ścigania jako przestępstwo związane z obrazą uczuć religijnych. W organizację drobnych demonstracji, które się odbyły w ostatnich latach lub które były wówczas planowane na terenie Finlandii, z wyprzedzeniem interweniowała lokalna policja.

Finlandia złożyła wniosek o akcesję do NATO

Finlandia złożyła wniosek o akcesję do NATO – w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę – wspólnie ze Szwecją w maju 2022 r. Prezydent Erdogan od początku sprzeciwiał się przyjęciu dwóch krajów nordyckich do Sojuszu. Ostatecznie Turcja jako ostatni kraj ratyfikowała członkostwo Finlandii, która formalnie stała się członkiem NATO w kwietniu bieżącego roku. Szwecja wciąż jednak czeka na zgodę Turcji i Węgier.