Izraelskie myśliwce ostrzelały w nocy znajdujący się w Strefie Gazy dom lidera Hamasu Ismaila Haniji, który mieszka obecnie w Katarze - przekazała w czwartek rano izraelska armia.

Siły Obronne Izraela (Cahal) twierdzą, że dom Haniji był "wykorzystywany jako infrastruktura terrorystyczna i (...) jako miejsce spotkań wyższych urzędników organizacji". Cahal opublikował też materiał filmowy pokazujący nalot (https://tinyurl.com/3nt2es55).

Hamas wcześniej twierdził, że izraelskie wojsko ostrzelało dwa domy należące do Haniji i jego rodziny; jednak jest to pierwszy nalot potwierdzone przez izraelską armię - zauważył portal Times of Israel.

Główny przywódca Hamasu i szef Biura Politycznego organizacji Ismail Hanija mieszka w stolicy Kataru, Dosze. Nie jest on jedynym wysokim rangą przedstawicieli palestyńskiej organizacji terrorystycznej, mieszkającym i działającym za granicą. W ubiegłym tygodniu wywiad wojskowy Izraela informował, że ponad jedna czwarta wysokich rangą przedstawicieli Hamasu mieszka m.in. w Iranie, Katarze, Libanie i Turcji. Obok Biura Politycznego głównym organem Hamasu jest rada konsultacyjna (szura), w której działający z zagranicy liderzy mają wielki wpływ. W ten sposób - według wywiadu izraelskiego - są w stanie kierować wydarzeniami na terenie Strefy Gazy.

Wywiad wojskowy Izraela zapewnił, że "bez wytchnienia pracuje nad tym", by zlokalizować liderów Hamasu.