W związku z zagrożeniem pożarowym na Krecie czasowo zostały zakazane grille, ogniska, lampiony, a także jakiekolwiek wykorzystanie ognia w lasach, na polach, łąkach i w pasiekach. Najwyższy, piąty stopień stanu alarmowego obowiązuje na wschodzie wyspy, w Heraklionie, Retimno i Lasiti. W położonej na zachodzie Chanii wprowadzono niższy, czwarty stopień.

Zakazane jest też wchodzenie do chronionych obszarów Natura oraz do licznych parków i lasów - przypomniał we wtorek grecki portal Newshub.

Dowódca obrony cywilnej na Krecie zapewnił, że wszystkie służby zostały postawione w stan podwyższonej gotowości.

Portal BBC zauważa, że warunki pogodowe na Krecie są obecnie takie same, jak na trawionych przez ogień Rodos, Sycylii czy Sardynii. Czynniki takie jak temperatura, wilgotność powietrza, susza i wiatr składają się na ekstremalne ryzyko pożarowe.

Obecna fala upałów jest już drugą, jaka w tym roku nawiedziła basen Morza Śródziemnego.(PAP)

