Kryzysowa sytuacja z powodu upałów panuje na Sycylii, gdzie w niektórych miastach i miejscowościach występują przerwy w dostawach prądu i wody. Alert ogłosiła tamtejsza Obrona Cywilna.

Meteorolodzy ostrzegają, że ekstremalne temperatury powyżej 40 stopni potrwają co najmniej przez dwie doby.

Obrona Cywilna na wyspie rozesłała szereg zaleceń dla burmistrzów miejscowości, w których występują trudności i przerwy w dostawach prądu.

Do lokalnych administracji zaapelowano o zapewnienie pomocy osobom najsłabszym i potrzebującym. Ponadto burmistrzowie mają udostępnić im klimatyzowane pomieszczenia, takie, jak obiekty sportowe, sale konferencyjne, wydzielone części supermarketów.

Dalsze zalecenia to uruchomienie stowarzyszeń wolontariatu do akcji niesienia pomocy oraz rekomendacja dla mieszkańców, by ograniczyli korzystanie z klimatyzacji.

Obecną falę upałów przyniósł nad Włochy nowy antycyklon afrykański. Na południu temperatury mają sięgać 45-48 stopni.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

