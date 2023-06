W ramach wzmacniania bezpieczeństwa bazy marynarki wojennej na okupowanym Krymie Rosja zwiększyła wykorzystanie ssaków morskich, w tym delfinów butlonosych, które najprawdopodobniej mają powstrzymywać nurków ukraińskich - podało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od lata 2022 r. rosyjska marynarka wojenna zainwestowała w znaczne wzmocnienie bezpieczeństwa głównej bazy Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. Obejmuje to co najmniej cztery warstwy sieci i wysięgników wzdłuż wejścia do portu, a w ostatnich tygodniach ochrona ta została najprawdopodobniej wzmocniona przez zwiększoną liczbę wyszkolonych ssaków morskich.

Na zamieszczonych zdjęciach https://twitter.com/DefenceHQ/status/1672118745991397376/photo/3 pokazano, że niemal podwojony został obszar pływających zagród dla ssaków w porcie, w których najprawdopodobniej znajdują się delfiny butlonose. Na wodach arktycznych marynarka wojenna wykorzystuje również białuchy arktyczne i foki. Dodano, że Rosja wyszkoliła zwierzęta do szeregu misji, ale te trzymane w porcie w Sewastopolu są najprawdopodobniej przeznaczone do zwalczania nurków wroga. (PAP)

bjn/ tebe/