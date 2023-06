Karol III po raz pierwszy jako król wziął udział w sobotę w Trooping the Colour, tradycyjnej paradzie wojskowej wraz z przeglądem wojsk, która odbywa się w Londynie w oficjalne urodziny brytyjskiego monarchy, przy czym nie tylko ją obserwował, ale sam jechał w niej konno.

Trooping the Colour jest najważniejszym elementem oficjalnych urodzin brytyjskich monarchów, które z racji m.in. lepszej pogody są zawsze obchodzone w czerwcu. W uroczystości bierze udział ponad 1400 żołnierzy z ceremonialnych jednostek brytyjskiej armii, 200 koni i 400 członków orkiestr wojskowych, którzy po przeglądzie wojska dokonywanym przez monarchę na defiladowym placu Horse Guards Parade wracają do Pałacu Buckingham.

Karol III, jadąc konno w paradzie, wrócił do tradycji zarzuconej przez swoją matkę w 1986 roku. Elżbieta II przez lata dosiadała w czasie Trooping the Colour swojego ulubionego konia, Burmese, ale gdy ten w 1986 r. "przeszedł na emeryturę", przesiadła się do karety. Konno w paradzie przejechali także siostra króla, księżniczka Anna, jego najmłodszy brat, książę Edward, oraz syn, książę William.

Po zakończeniu parady wszyscy wykonujący obowiązki członkowie rodziny królewskiej obserwowali z balkonu Pałacu Buckingham przelot 68 śmigłowców i samolotów, zarówno historycznych, jak i współczesnych.

Wśród nich było 18 myśliwców Typhoon, które przeleciały w szyku tworzącym królewskie inicjały CR, a także zespół akrobacji lotniczej RAF-u, Red Arrows.

Karol III został królem 8 września zeszłego roku wraz ze śmiercią Elżbiety II. Jego faktyczne urodziny przypadają 14 listopada.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

