Wagnerowcy ogłaszają wzięcie Bachmutu. Walki jednak trwają nadal

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn o zdobyciu Bachmutu poinformował w sobotę, 20 maja. Data nie jest przypadkowa. Dokładnie rok temu w tym samym dniu Rosjanie zajęli położony nad Morzem Azowskim Mariupol i tym samym domknęli korytarz lądowy na okupowany Krym.

– Dziś, 20 maja, w pełni opanowany został Bachmut (…) 8 października rozpoczęła się bachmucka maszynka do mięsa, aby rosyjska armia mogła dojść do siebie. Miasto szturmowała CzeWeKa Wagner. Nie było spadochroniarzy (z regularnej armii – red.) – mówi na nagraniu opublikowanym w Telegramie Prigożyn. – W Bachmucie walczyliśmy nie tylko z ZSU (Siłami Zbrojnymi Ukrainy – red.). Walczyliśmy też z rosyjską biurokracją. Imiona okołowojennych biurokratów są znane: to Szojgu (Siergiej, minister obrony – red.) i Gierasimow (Walerij, szef sztabu generalnego – red.) – dodawał.

Szef wagnerowców przemawiał na centralnym placu Bachmutu. Stojący za nim żołnierze trzymali flagi Grupy Wagnera i Rosji. Nie mogli ich wywiesić na ratuszu, gdyż ten został zrównany z ziemią. Według niepotwierdzonych informacji przez samych Ukraińców aby uniemożliwić Prigożynowi propagandowy show.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pytany na G7, czy Bachmut jest nadal w rękach Ukrainy, odpowiedział: „myślę, że nie”. Później jego służby prasowe wycofywały się z tej tezy. Również ministerstwo obrony Ukrainy zaprzeczało doniesieniom o zdobyciu miasta przez wagnerowców.

Wystąpieniu Prigożyna towarzyszyły odgłosy walki. Samo centrum miasta jest oddalone o 2–3 km od silnie ufortyfikowanych ulic na zachodzie Bachmutu. Ukraińcy mają trzymać pozycję na ulicy Czajkowskiego przy wylocie do Krasnego i dalej drogą numer 504 do dużego garnizonu – Konstantynówki. Ukraińcy są również w rejonie Juwilejnej przy drodze 506 w kierunku Hromowego i Czasiw Jaru. Obie drogi to najpewniej ostatnie dostępne dla nich szlaki komunikacyjne. Obie też znajdują się w zasięgu rosyjskiej artylerii.

W ostatnich dniach podawano doniesienia o tym, że siłom ukraińskim udało się uderzyć na flanki rosyjskie ustanowione na południe i północ od Bachmutu. Pilnują ich nie wagnerowcy, ale rosyjskie wojska spadochronowe. Według części analityków Ukraińcy mogą próbować przebić się przez nie, aby wziąć część wagnerowców w okrążenie w samym Bachmucie. ©℗