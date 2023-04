Nowojorski miliarder do sądu przyszedł dobrowolnie, nie były konieczne kajdanki. Na salę sądową wpuszczono jedynie pięciu fotoreporterów, na ich zdjęciach widać byłego gospodarza Białego Domu na miejscu dla oskarżonych, w czerwonym krawacie (kolor Partii Republikańskiej). Trump nie przyznał się do winy co do żadnego z 34 postawionych mu zarzutów.

Sprawa koncentruje się wokół przekazania przez otoczenie miliardera w 2016 r. pieniędzy byłej aktorce porno Stormy Daniels w zamian za milczenie na temat romansu. Byłemu przywódcy Ameryki grozi także postawienie w stan oskarżenia w sprawach dotyczących nacisków, by sfałszować wynik wyborczy w Georgii w 2022 r., oraz nielegalnego przechowywania w rezydencji w Mar-a-Lago tajnych dokumentów państwowych.