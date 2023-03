Po złożeniu podpisu przez prezydenta Finlandia „jest gotowa wejść w pełni” w struktury NATO i stać się pełnoprawnym sojusznikiem – komentują główne fińskie media, udostępniając zdjęcia historycznego dokumentu.

Dotychczas 28 spośród 30 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego ratyfikowało przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. Nie zrobiły tego tylko Turcja i Węgry.

Przywódca Turcji Recep Tayyip Erdogan po spotkaniu z prezydentem Niinisto w Ankarze w ubiegłym tygodniu dał długo oczekiwaną zgodę na przyjęcie Finlandii do NATO, ale na razie bez Szwecji. W czwartek ratyfikacja fińskiego protokołu ma być przedmiotem obrad komisji spraw zagranych tureckiego parlamentu. Parlament węgierski ma z kolei głosować w tej sprawie w poniedziałek.

1 marca za przyjęciem aktu o przystąpieniu Finlandii do NATO opowiedziało się w 200-osobowej jednoizbowej Eduskuncie 184 deputowanych, przeciw było 7. Podkreśla się, że przystąpienie do NATO jest najważniejszym krokiem w fińskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa od czasu akcesji kraju do UE w połowie lat 90.

Finlandia i Szwecja złożyły jednocześnie wnioski akcesyjne do NATO w maju 2022 roku w odpowiedzi na atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Oba kraje nordyckie dotychczas prowadziły politykę neutralności. Od lipca ubiegłego roku mają status członków-obserwatorów NATO.

Formalnie Finlandia stanie się członkiem Sojuszu, gdy wszystkie państwa NATO dokonają ratyfikacji, a akt przystąpienia zostanie zdeponowany w USA.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)

