Teraz ratyfikację będą musiały przeprowadzić poszczególne kraje. Wydaje się, że już dzisiaj zrobi to parlament Estonii. Informację o tym, że jest to możliwe, podał poseł Marko Mihkelson z komisji spraw zagranicznych, ale wczoraj do popołudnia nie było jeszcze oficjalnej informacji w tej sprawie. Nieoficjalnie od urzędników parlamentu estońskiego usłyszeliśmy, że „jest to prawdopodobne”. Bardzo możliwe jest także to, że polski parlament zajmie się tą kwestią już na posiedzeniu, które odbywa się dziś i jutro. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas poniedziałkowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedziała, że ratyfikację przeprowadzimy jak najszybciej. – Wszyscy się zgadzamy, że powinniśmy to zrobić jako jeden z pierwszych krajów, myślę, że dobrze by to było zrobić jeszcze na tym posiedzeniu. Możliwe jest głosowanie już w czwartek – ocenia Tomasz Siemoniak, poseł KO, były wicepremier w rządzie PO-PSL. W tej sprawie panuje jednak ponadpartyjna zgoda. – Powinniśmy ten dokument ratyfikować jak najszybciej – mówi poseł PiS Bartosz Kownacki, który był wiceministrem obrony. Głosowania są planowane na jutrzejsze popołudnie. – Zwyczajowo projekt ustawy w tym zakresie wnosi do Sejmu Rada Ministrów, a w pracach nad projektem rząd reprezentuje minister spraw zagranicznych. Do I czytania takie projekty trafiały dotąd do wspólnego rozpatrzenia przez komisje: obrony narodowej i spraw zagranicznych – wyjaśniają urzędnicy Centrum Informacyjnego Rządu. Do zamknięcia tego wydania DGP na stronie Sejmu taki projekt rządowy się nie pojawił. O ile jednak pewnym jest, że Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, inne kraje flanki wschodniej czy Wielka Brytania dokumenty akcesyjne ratyfikują szybko, to niejasne jest, jak znów zachowa się piętrząca już wcześniej problemy Turcja. – To zależy od tego, jak będzie postępował proces w innych państwach. Jeśli sojuszniczy się zmobilizują i zrobią to szybko, będzie to element nacisku na Turcję. Jeśli Turcja będzie jedynym państwem blokującym, to nie będzie to dobrze wyglądać – wyjaśnia Karol Wasilewski, turkolog i ekspert agencji analitycznej NeoŚwiat. – Turcja dalej będzie chciała wykorzystywać sytuację i cieszyć się możliwością trzymania w niepewności Finlandii i Szwecji. To jest obliczone głównie na potrzeby polityki wewnętrznej, ma pokazać siłę prezydenta Erdoğana. Przy tej okazji Turcja chce też pokazać, że w sprawach terroryzmu jest zdecydowana – dodaje.