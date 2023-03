Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej poinformowało we wtorek w oświadczeniu, że rakiety zostały wystrzelone z południowo-zachodniego nadmorskiego miasta Jangyon w godzinach od 7:41 do 7:51 czasu lokalnego. Oceniono, że pociski przeleciały nad Koreą Północną, zanim wylądowały w morzu u wybrzeży tego kraju.

Pjongjang może jeszcze bardziej zintensyfikować testy broni w nadchodzących dniach w odpowiedzi na ćwiczenia wojskowe USA i Korei Południowej, poinformowało Kolegium.

W ubiegłym tygodniu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał swoim żołnierzom, by byli gotowi do odparcia prowadzonych przez wrogów kraju „szalonych przygotowań do wojny”. W poniedziałek Korea Północna poinformowała, że wystrzeliła dwa pociski manewrujące z łodzi podwodnej.

