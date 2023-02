Jeszcze w tym tygodniu do Polski zawinie statek z kolejnymi 12 armatohaubicami K9. Sprzęt został wyprodukowany w Korei w latach 2008–2010, a później został wyremontowany. Jest on w stanie razić cele lądowe przeciwnika w odległości do 40 km. To kolejna z dostaw, bo już na początku grudnia dotarły do nas pierwsze 24 sztuki, które obecnie są przystosowywane do polskich wymagań.