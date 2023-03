UE od co najmniej kilku miesięcy rewiduje dotychczasową politykę migracyjną. „27” mimo przyjmowania kolejnych wytycznych dotyczących m.in. ochrony granic czy ograniczenia szlaków migracyjnych wciąż nie uzgodniła treści Paktu o migracji i azylu, który ma obowiązywać w najbliższych latach. Zgodnie z ubiegłotygodniowymi ustaleniami ministrów spraw wewnętrznych pakt ma zostać przyjęty do wyborów europejskich zaplanowanych na wiosnę przyszłego roku. Według prezydencji szwedzkiej kolejne posiedzenie unijnych szefów resortów dyplomacji w czerwcu powinno przynieść już uzgodnienie wspólnego stanowiska państw członkowskich po to, żeby rozpocząć negocjacje nowych przepisów z Parlamentem Europejskim.