„NYT” pisze, że z 200 polskich leopardów mamy dostarczyć „tylko 14”. Wspomina wprawdzie, że wysłaliśmy „wiele zmodernizowanych radzieckich czołgów T-72”, ale nie pisze, że wiele to w tym przypadku co najmniej 260, a Niemcy na razie nie wysłali żadnego (zamierzają wysłać 18, co też jest liczbą nieco mniejszą niż 260). Czytelnik nie dowie się też, że to Warszawa jako pierwsza postawiła sprawę leopardów publicznie, pomagając przełamać opór rządu Olafa Scholza. Teraz Berlin mści się ustami najważniejszych polityków i zarzuca, że Polacy nie spieszą się z przekazywaniem czołgów i że są one w złym stanie technicznym, więc najpierw wymagają doprowadzenia do porządku. Dobrze by było najpierw wysłać własne leopardy. Albo chociaż mardery. Rzecznik Scholza w kwietniu 2022 r. zapowiadał, że decyzja o dostawach transporterów zapadnie „niezwłocznie”. W grudniu ponownie sprzedano zgodę na mardery jako sukces i przełom. Żaden na razie nad Dniepr nie dotarł.