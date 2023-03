Brytyjski rząd przedstawi we wtorek nowe regulacje, które mają zatrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii - pisze w sobotę brytyjski "The Sun". Projekt ustawy uniemożliwia wszystkim, którzy przybędą na Wyspy nielegalnie, ubieganie się o azyl. Następnie mają być oni wydaleni "tak szybko, jak to możliwe" do "bezpiecznego kraju trzeciego".

"Musi być tak, że jeśli przyjdziesz tu nielegalnie, zostaniesz zatrzymany i szybko usunięty" - powiedziała minister spraw wewnętrznych Suella Braverman, którą cytuje w sobotę portal dziennika "The Sun". Reklama "Nasze prawa będą proste w swojej intencji i praktyce - jedyna droga do Wielkiej Brytanii będzie drogą bezpieczną i legalną" - dodała. Proponowane przepisy będą oznaczały, że wszyscy ci, którzy przekraczają nielegalnie na małych łodziach kanał La Manche, będą pozbawieni prawa do azylu i zostaną usunięci do "bezpiecznego kraju trzeciego" tak szybko, jak to możliwe - pisze "Sun". Reklama Brytyjska gazeta wylicza, że w 2022 roku ponad 45 tys. osób przybyło do Wielkiej Brytanii, przekraczając kanał La Manche małymi łodziami. Dla porównania rok wcześniej było ich 28 tys. Reuters przypomina, że uregulowanie tej kwestii było jednym z pięciu kluczowych priorytetów nakreślonych w styczniu przez premiera Rishi Sunaka. Rozwiązanie kryzysu jest postrzegane jako kluczowe dla szans obecnego premiera na wygranie kolejnych wyborów, które mają odbyć się pod koniec 2024 roku. Były lider torysów Michael Howard ostrzegł jednak, że Wielka Brytania nie będzie w stanie rozwiązać kryzysu migracyjnego bez bliższej współpracy z Francją. W listopadzie ubiegłego roku Sunak zawarł porozumienie z Francją w sprawie zwiększenia wysiłków w walce z nielegalną imigracją i zamierza udać się w tym tygodniu do Paryża, gdzie odbędzie bilateralne spotkanie, na którym kwestia ta ma być głównym tematem rozmów.(PAP) mma/