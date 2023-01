Zmienione przepisy powinny skuteczniej chronić środowisko i zdrowie ludzkie. W przyjętym tekście posłowie popierają wyraźny zakaz przemieszczania wszystkich odpadów przeznaczonych do utylizacji na terenie UE, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone w ograniczonych i dobrze uzasadnionych przypadkach. Zakazany byłby również eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów nienależących do OECD.

Eksport odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do zrównoważonego ich przetwarzania. Posłowie chcą także zakazu eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD oraz stopniowego zaprzestania ich eksportu do krajów OECD w ciągu czterech lat.

Parlament wzywa do stworzenia unijnego mechanizmu opartego na ocenie ryzyka, który byłby wskazówką dla krajów UE, przeprowadzających kontrole w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.

Sprawozdanie zostało przyjęte we wtorek 594 głosami za, 5 przeciw, przy 43 wstrzymujących się.

Sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPP) powiedziała, że ambitne stanowisko w nadchodzących negocjacjach z państwami członkowskimi zostało poparte przez szeroką większość na sesji plenarnej.

"Musimy przekształcić odpady w zasoby na wspólnym rynku, a tym samym lepiej zadbać o nasze środowisko i konkurencyjność. Nowe przepisy ułatwią nam również zwalczanie przestępczości związanej z odpadami w UE i poza nią. A dzięki zakazowi eksportu odpadów z tworzyw sztucznych, który proponujemy, dążymy do znacznie bardziej innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi tworzywo sztuczne. To prawdziwa wygrana dla następnych pokoleń" - wskazała.

17 listopada 2021 roku Komisja przedstawiła wniosek dotyczący reformy przepisów UE w zakresie przemieszczania odpadów, ustanawiając procedury i środki kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu, rodzaju przemieszczanych odpadów oraz rodzaju przetwarzania odpadów, stosowanego po dotarciu do miejsca przeznaczenia.

Z Strasburga Łukasz Osiński (PAP)