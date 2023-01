W komunikacie MF poinformowano, że szefowa resortu finansów będzie uczestniczyć w wydarzeniach plenarnych organizowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne i Dom Polski w Davos oraz bilateralnych, zarówno z przedstawicielami władz rządowych, jak i sektora prywatnego.

"Jednym z kluczowych wydarzeń na agendzie będzie panel w Domu Polskim ‘Nowy Globalny Kryzys: Co zrobiliśmy źle i co robimy teraz? (The New Global Crisis: What have we done wrong and what do we do now?)’, gdzie minister finansów Magdalena Rzeczkowska wygłosi przemówienie i będzie uczestniczyć w dyskusji światowej sławy ekonomistów, w tym profesora Raghurama G. Rajana z Chicago Booth School of Business" - napisano w komunikacie.

"Minister finansów zabierze również głos w panelu dyskusyjnym pn. Realizacja Agendy Wzrostu w coraz bardziej podzielonym świecie (Delivering a Growth Agenda in an Increasingly Fragmented World), który poprowadzi dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa" - dodano.

Jak wyjaśnia resort finansów, wiele wydarzeń z udziałem minister Magdaleny Rzeczkowskiej odbędzie się w Domu Polskim – przestrzeni zorganizowanej przy współpracy BGK, PFR i spółek Skarbu Państwa, mającej na celu promocję Polski, jako dobrego kierunku dla inwestycji, polskiej gospodarki i kultury.

Minister finansów będzie jednym z czterech przedstawicieli najwyższych władz RP podczas szczytu w Davos. W Szwajcarii na szczycie będzie również prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jacek Sasin.

Forum w Davos potrwa do piątku, 20 stycznia. (PAP)

