Nowym szefem policji w Iranie został gen. Ahmadreza Radan - przekazał najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei. Zastąpił na tym stanowisku Hosejna Asztariego. To on odpowiadał dotychczas za tłumienie trwających od września protestów, które reżim określa mianem „wznieconych przez wrogów Iranu zamieszek”. Kanał informacyjny Iran International z siedzibą w Londynie informował, że owiany złą sławą Radan został mianowany na stanowisko, by wzmocnić reakcję władz na bunt obywateli. Chamenei miał być bowiem niezadowolony z „niekompetencji” Asztariego.