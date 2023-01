Według danych Eurostatu, przytaczanych przez AP, w grudniu indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w 19 krajach strefy euro wzrósł o 9,2 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Był to drugi z rzędu spadek inflacji od czerwca 2021 r. W listopadzie wskaźnik spadł do poziomu 10,1 proc. po tym, jak w październiku osiągnął rekordowe 10,6 proc. – podaje AP.

"Od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny na Ukrainie w lutym, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w całej Europie borykają się z problemem gwałtownie rosnących kosztów energii" – przypomina AP. Dodaje jednak, że według najnowszych danych kryzys energetyczny może na razie wyhamować, na co wskazuje spowolnienie wzrostu cen energii w ostatnich miesiącach.

W przypadku niższych cen gazu powodem były przede wszystkim wypełnione magazyny na zimę oraz względnie wysokie temperatury w ostatnich tygodniach. Na niezmiennie wysokim poziomie pozostał za to wzrost cen żywności.

Na inflację negatywnie wpływają między innymi wąskie gardła w dostawach surowców i części w obliczu odradzającego się globalnego popytu konsumenckiego po pandemii koronawirusa – podkreśla AP.

"Prawdopodobnie szczyt inflacji mamy już za sobą, ale o wiele bardziej istotne dla gospodarki i decydentów jest to, czy będzie ona strukturalnie powracać do poziomu 2 proc. od tego momentu" – ocenił cytowany przez AP Bert Colijn, ekonomista ds. strefy euro w ING Banku. Nieobejmująca zmiennych cen energii i żywności inflacja bazowa wzrosła w grudniu do poziomu 5,2 proc., gdyż wzrosły ceny usług i towarów, takich jak odzież, samochody czy komputery – zaznaczyła agencja.

Rosnące ceny i wysokie koszty życia wywołały strajki w różnych branżach w całej Europie. Rządy wielu krajów oferują ulgi dla konsumentów energii, a banki centralne, w tym Europejski Bank Centralny, walczą z inflacją, podnosząc stopy procentowe – przypomina AP. (PAP)

