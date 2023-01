Według informacji wywiadu grupa Wagnera rozpoczęła rekrutację więźniów z zakładów karnych na terenie Republiki Czeczeńskiej, będącej częścią składową Federacji Rosyjskiej. Jak poinformował HUR, większość z tych więźniów została skazana pod sfabrykowanymi zarzutami za działalność polityczną.

Reklama

Więźniowie werbowani są w koloniach karnych w Argunie i Czernokozowie. Z obu kolonii "zmobilizowano" już ponad 50 więźniów. Pracownicy kolonii za ujawnienie tych informacji już otrzymują pogróżki - podał ukraiński wywiad.

Tak zwana grupa Wagnera to należąca do biznesmena Jewgienija Prigożyna prywatna firma wojskowa. Doniesienia o tym, że werbuje więźniów na wojnę z Ukrainą pojawiają się już od kilku miesięcy. O werbowaniu więźniów informował między innymi wtrącony do łagru przeciwnik Putina Aleksiej Nawalny.

Reklama

W listopadzie amerykański portal Daily Beast podał, że grupa werbuje na wojnę z Ukrainą bojowników z antyrządowych milicji w Republice Środkowoafrykańskiej. Informowano, że żołnierze ci, zwani czarnymi Rosjanami, są źle traktowani przez dowódców, a kilkudziesięciu z nich już zaginęło na froncie.

Prigożyn jest biznesmenem blisko związanym z Władimirem Putinem. Zasłynął m.in. jako właściciel firmy dostarczającej catering na Kreml, a także jako nieformalny patron internetowych farm trolli. (PAP)

sm/ tebe/

arch.