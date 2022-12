Zwracając się do Polaków, papież powiedział: "Zbliżając się do końca obecnego roku, zachęcam was do dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie. Niech miłość Boga, która objawiła się w Betlejem, przyniesie pocieszenie naszym sercom, dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach świata".

Następnie dodał: "Chcę także podziękować narodowi polskiemu za całą pomoc, jaką niesie narodowi ukraińskiemu".

"Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ wszystko należy do miłości. Każdemu i każdej z was, rodzinom polskim i ukraińskim, które aktualnie znajdują się w waszej ojczyźnie, z serca błogosławię" - powiedział Franciszek.

W czasie spotkania z wiernymi w Auli Pawła VI podkreślił także: niech Dzieciątko z Betlejem "da udręczonej Ukrainie, uciskanej przez brutalność wojny upragniony dar pokoju".

Franciszek powiedział też: "Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta, który w ciszy wspiera Kościół".

"Jest bardzo chory" - wyjawił Franciszek. Poprosił o modlitwę do Boga, by "go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca".

Benedykt XVI ma 95 lat. Od czasu swej rezygnacji w 2013 roku mieszka w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich.

