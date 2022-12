Według rządowych szacunków w 2022 r. aż 600 tys. przybyszów z południa nielegalnie wjechało do Stanów Zjednoczonych . W trakcie prób przekroczenia granicy zginęło prawie tysiąc osób. A teraz – w II poł. grudnia – dziesiątki tysięcy migrantów koczują po meksykańskiej stronie granicy. Wśród nich oprócz obywateli państw Ameryki Środkowej są Haitańczycy i Wenezuelczycy. Przy temperaturze w nocy spadającej niemal codziennie poniżej zera wielu z nich jest zmuszonych wyczekiwać dnia w cienkich namiotach, bez ciepłej odzieży. Mimo niesprzyjającej pogody wielu migrantów decyduje się na ryzykowną podróż do USA, bo ma nadzieję na liberalizację przepisów. Liczą, że zniesiony zostanie Title 42, zapis wprowadzony w 2020 r. za prezydentury Donalda Trumpa, by ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. W praktyce pozwolił on na szybkie wydalanie migrantów do Meksyku lub kraju pochodzenia. Do tej pory władze USA powoływały się na Title 42 ok. 2,5 mln razy, z czego ok. 2 mln razy już za kadencji Joego Bidena.