Do udziału w inicjatywie zgłosiło się ponad 40 samorządów. Ostatecznie wybrano spośród nich 25 wsi, m.in. żyjące z rolnictwa Ulldemolins, w którym w ciągu ostatnich 15 lat liczba mieszkańców spadła z 508 do 400 osób. Według danych urzędu statystycznego Idescat 35,5 proc. z nich ma ponad 65 lat, a 8 proc. nie ukończyło 14. roku życia, w porównaniu do katalońskiej średniej wynoszącej 19 proc. w pierwszym przypadku i 14,7 proc. w drugim. Przybycie uchodźców z małymi dziećmi miałoby pomóc w zrównoważeniu tych liczb. – Do tej pory system pomocy uchodźcom był bardzo scentralizowany i skupiony na dużych miastach. Program ma na celu zintegrowanie ludzi w wioskach, gdzie istnieje rozwinięta sieć społeczna. Później, jeśli będą chcieli, mogą przenieść się do miast – mówił w rozmowie z brytyjskim „Guardianem” Oriol López Plana ze Stowarzyszenia Mikrowiosek, które pomaga uczestnikom w nauce języka i usamodzielnieniu się. Celem jest, by po upływie roku cudzoziemcy zintegrowali się z lokalnymi społecznościami. – Chodzi o to, by zapuszczali korzenie. W ten sposób przeciwdziałamy starzeniu się społeczeństwa i wyludnianiu. Wraz z zatrudnianymi osobami przybywa także uczniów , którzy chodzą do wiejskich szkół. Dzięki temu promujemy też różnorodność – wyjaśniał w rozmowie z dziennikiem „La Vanguardia” Xavier Camps, burmistrz Palau de Santa Eulàlia.