Właśnie dlatego wizyta Zełenskiego w USA ma charakter przełomowy. Zanim nowa odsłona wojny zacznie nabierać realnych kształtów, prezydent będzie naciskał na przekazanie Ukrainie pocisków balistycznych ATACMS o zasięgu do 300 km i dronów uderzeniowych Reaper, z których można zrzucać naprowadzane laserowo bomby GBU-12 i odpalać precyzyjne pociski Hellfire (szczerze mówiąc, bateria Patriotów ma w tym kontekście znaczenie drugorzędne). Jeśli Kijów dostanie tę broń, zmieni układ sił na froncie, tak jak latem przeorał Rosjan HIMARS-ami. Pociski ATACMS są skuteczną bronią do niszczenia dostaw rosyjskich daleko za linią wroga. Hellfire’y pozwalają z kolei niszczyć kolumny pancerne z odległości nawet 8 km. Wejście w ich posiadanie sprawi, że realne będzie przerwanie korytarza lądowego łączącego Krym z Rosją i zajęcie Melitopola. Realne będzie też odcięcie od dostaw sił, które okopały się na Donbasie. Atakując logistykę rosyjską, Ukraina będzie mogła również zluzować część sił na wschodzie i południu do ewentualnej obrony granicy północnej. W tej chwili to jest układ jeden do jednego. Wyjęcie jakiegoś elementu układanki może zachwiać równowagą.