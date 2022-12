Ożywiona dyskusja w kwestii dostaw uzbrojenia dla ukraińskich żołnierzy toczy się także w Niemczech. Przedwczoraj szefowa komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann potwierdziła kolejne dostawy, m.in. armatohaubic, których w sumie Niemcy mieli już przekazać 24 sztuki. – Nie ma powodu, byśmy nie dostarczali także czołgów Leopard 2 – mówiła polityczka liberalnej FDP w programie „RTL Direkt”. I choć nie wiadomo, czy i kiedy to się wydarzy, warto odnotować, że w ostatnich tygodniach niemieckie dostawy uzbrojenia do Ukrainy wzrosły i według Kilońskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Światową ich wartość obecnie wynosi 2,3 mld euro. Nie jest to wskaźnik precyzyjny, ponieważ – mimo że chodzi już o konkretny sprzęt – to nie zostało doprecyzowane, czy został on już dostarczony.