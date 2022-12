"Bez ich (Stanów Zjednoczonych) pomocy, byłoby nam bardzo trudno. Naprawdę bardzo trudno. I jeśli o tym mówimy, to kiedy skończy się wojna, też w dużej mierze zależy od wsparcia: żeby była krótsza, potrzebujemy potężniejszej pomocy" - oznajmił Zełenski w rozmowie przeprowadzonej w październiku w jednej z kijowskich stacji metra.

Reklama

Prezydent Ukrainy dodał, że uważnie śledzi doniesienia z USA i jest zaniepokojony, bo "słyszymy zewsząd różne sygnały: że jeśli zmieni się klimat w polityce, w Kongresie, może mieć duży wpływ na wsparcie dla Ukrainy".

Jak stwierdził Zełenski, z tego powodu kluczowe jest, by amerykańskie społeczeństwo rozumiało, że Ukraińcy walczą o demokrację i wolność w całym świecie, "żeby wiedzieli, że walczymy też za nich".

Reklama

W trakcie wywiadu zawyła syrena alarmowa ostrzegająca przed atakiem powietrznym; kiedy Letterman zapytał Zełenskiego, co powinni teraz zrobić, prezydent odparł, że nic.

Pytany o postawę rosyjskiego społeczeństwa wobec wojny ukraiński prezydent skrytykował Rosjan za "tchórzostwo". Ocenił, że duży procent Rosjan wierzy Władimirowi Putinowi, zaś reszta "rozumie, jaka jest rzeczywistość, ale się boi". "To jest tak jakby zamknąć drzwi, zamknąć okna i chować się przed wojną. To tchórzostwo" - powiedział.

Reklama

W późniejszej rozmowie przeprowadzonej przez internet, Zełenski stwierdził też, że nie sądzi, by rosyjski prezydent odważył się użyć broni jądrowej. "On rozumie, że jak naciśnie ten przycisk, następnym krokiem może być odpowiedź z jakiegoś innego kraju, wymierzona osobiście w niego" - powiedział.

Ocenił też, że błędem Putina było niedocenienie ukraińskiego społeczeństwa.

"Jedna rzecz, którą źle obliczył prezydent Federacji Rosyjskiej (...), to że im bardziej nas atakuje, to tym bardziej Ukraińcy chcą wyjść z tego z godnością, chcą wygrać" - powiedział. Powołał się też na sondaż, w którym zdecydowana większość Ukraińców miała powiedzieć, że woli żyć bez prądu, ale wolna od Rosji.

Pytany o rolę humoru podczas wojny w kontekście jego dawnej kariery telewizyjnego komika, Zełenski stwierdził, że humor pomaga mu nie stracić rozumu. Opowiedział też Lettermanowi dowcip o dwóch odeskich Żydach rozmawiających o wojnie.

"Jeden pyta drugiego :jak tam sytuacja? Co mówią ludzie? Drugi mówi wojna (...) Rosja wojuje z NATO" - mówił Zełenski. "No i jak tam? - pyta pierwszy. No, jak tam: 70 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło, stracili prawie wszystkie rakiety, masa sprzętu uszkodzona, no taka jest sytuacja. A co z NATO? NATO jeszcze nie przyjechało" - zakończył.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ ap/