Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają znaczenie jak najszybszej repatriacji kobiet i dzieci z obozów. – Pozostawienie bojowników i członków ich rodzin w północno-wschodniej Syrii nie jest realną opcją. Ryzykujemy, że osoby te będą migrować od konfliktu do konfliktu, co zdestabilizuje sytuację w innych miejscach – przekonywał koordynator USA ds. walki z terroryzmem Alan Betts. Do podobnych wniosków doszedł zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. walki z terroryzmem, Rosjanin Władimir Woronkow. – Brak działania w sprawie repatriacji grozi rezultatami, którym zamierzamy zapobiec, w tym radykalizacją i rekrutacją nowego pokolenia terrorystów oraz wzmocnieniem grup terrorystycznych w regionie i na całym świecie – stwierdził. Według HRW na Zachód od 2019 r. wróciło ok. 1500 dzieci. Z tym że jeszcze we wrześniu 2022 r. na terenie obu obozów Syryjskie Siły Demokratyczne przetrzymywały ok. 56 tys. osób. Kurdyjskie władze autonomiczne północno-wschodniej Syrii wielokrotnie podkreślały, że brakuje im środków na dalsze przetrzymywanie cudzoziemców i apelowały do państw Zachodu o sprowadzenie swoich obywateli do domu. Tylko w ubiegłym roku w związku z panującymi w obozach warunkami w samym Al-Haulu zmarło 79 dzieci.