Firmy te nie prowadzą działalności operacyjnej, stąd nazywane są wydmuszkami. Popyt na IPO SPAC był ogromny. Cieszyły się one większą popularnością wśród inwestorów niż tradycyjne spółki debiutujące na giełdzie. W rekordowym I kw. 2021 r. na Wall Street weszło prawie 300 tego typu podmiotów wobec ok. 100 firm , które prowadziły działalność operacyjną. Wówczas SPAC pozyskały od inwestorów niemal 97 mld dol., co stanowiło około połowy wartości rynku IPO na świecie. Ostatnie miesiące przyniosły jednak załamanie na tym rynku.