14 listopada 2022 roku zakończyły się negocjacje między Radą UE, a Parlamentem Europejskim w sprawie projektu unijnego budżetu na rok 2023 – podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie. Resort dodał, że według Komisji Europejskiej oraz polskich negocjatorów budżet UE na 2023 rok zagwarantuje równowagę między realizacją trwających projektów a stojącymi przed całą UE wyzwaniami.

„Naszym sukcesem jest zapewnienie środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, czyli działów budżetowych o kluczowym znaczeniu dla Polski, w sposób, który umożliwi ich skuteczną realizację w przyszłym roku” – powiedziała cytowana w komunikacje minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

MF wskazało, że budżet UE na rok 2023 będzie trzecim budżetem rocznym w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027. Odzwierciedla on nowe wyzwania związane z wojną w Ukrainie.

„Bardzo nas cieszy zwiększenie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz dla uchodźców ukraińskich, którzy znaleźli schronienie w państwach ich goszczących. Doceniamy także zwiększenie środków przeznaczonych na inne działania związane z wojną w Ukrainie, w tym na poszerzenie militarnych możliwości transportowych wewnątrz UE oraz ochronę granic” – stwierdziła minister finansów.

W komunikacie przypomniano, że zobowiązania w przyszłym roku wyniosą 186,6 mld euro. To więcej o 4,4 mld euro w porównaniu do roku 2022. Płatności mają wynieść 168,6 mld euro, zmniejszą się o 1,4 mld euro w porównaniu do roku 2022.

„Formalnie, porozumienie zostanie potwierdzone przez Radę UE oraz Parlament Europejski w ciągu 2 tygodni” – podało MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj