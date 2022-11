Realizacja dzisiejszych planów państw będzie oznaczać - według sprawozdania ONZ przedstawionego przed konferencją - dalszy wzrost emisji: o ok. 11 proc. do 2030 r. To nieznacznie lepsza prognoza niż ta, która wynikała z celów obowiązujących w czasie ubiegłorocznej konferencji w Glasgow. Te się miały przełożyć na wzrost śladu klimatycznego o prawie 14 proc. Poprawa jest skutkiem nowych zobowiązań przedstawionych przez 24 kraje, w tym Australię, Indonezję i Koreę Płd. Luka między scenariuszem wynikającym z planów krajowych a trajektorią, która zapewniłaby okiełznanie ocieplenia, pozostaje jednak ogromna. Obecna ścieżka, jak szacuje ONZ, przekłada się na wzrost średnich temperatur o ok. 2,5 st. C. Aby utrzymać go w granicach wyznaczonych w porozumieniu klimatycznym z Paryża - 2 st. C, a optymalnie 1,5 st. C w porównaniu ze średnią przedprzemysłową (1850-1900) - potrzebne byłoby zaostrzenie istniejących zobowiązań emisyjnych o kolejne 30 proc. do 45 proc. Bez tego, zdaniem naukowców, światu będzie grozić kaskadowa eskalacja kryzysu klimatycznego.