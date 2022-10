Zmiana retoryki polityka była na tyle zauważalna, że wielu protestujących odebrało ją jako oznakę słabości. Nie tylko Mohseniego-Eje’ia, ale i całego autokratycznego reżimu, którego władza nigdy wcześniej nie została zachwiana. „Zaczynają pękać” – napisał analityk think tanku Carnegie Endowment for International Peace Karim Sadżapur. Mało kto głowie sądownictwa jednak uwierzył. Eje’i wezwał Irańczyków, którzy już czwarty tydzień z rzędu wychodzą na ulice, by ujawnili się, opowiedzieli o swoich problemach i wspólnie poszukali sposobów na przywrócenie spokoju na ulicach Teheranu i dziesiątek innych irańskich miast. Ale pozostali przedstawiciele reżimu trzymają się stałej narracji. – Te rozproszone zamieszki są biernym i nieudolnym projektem wroga przeciwko wielkim i nowatorskim zmianom i ruchom narodu irańskiego – powiedział wczoraj najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, powtarzając oskarżenia, że za rozwój sytuacji odpowiedzialne są USA i Izrael.