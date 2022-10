Chociaż spektakularne i ważne ze względów propagandowych i politycznych, wczorajsze ataki na ukraińskie miasta nic nie zmieniają w kwestiach czysto wojskowych. Ukraińscy obrońcy wciąż mają inicjatywę na polu walki. Czego można spodziewać się w najbliższych tygodniach? – Jestem przekonany, że do końca roku Ukraińcy wyprą Rosjan do linii z 23 lutego – mówił podczas Warsaw Security Forum w ubiegłym tygodniu generał Ben Hodges, były głównodowodzący US Army w Europie. Z kolei, jak wyjaśniał w analizie dla Center for European Policy Analysis, po otrzymaniu od Stanów Zjednoczonych pocisków do systemów HIMARS o dłuższym zasięgu tylko kwestią czasu jest także odbicie Krymu. Wydaje się, że spodziewanie się tak dużych sukcesów do końca roku jest bardzo optymistyczne. Jednak mniejsze zdobycze terytorialne wydają się jak najbardziej realne.